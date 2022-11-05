Разработка веб-сайтов

Здраствуйте!

Я занимаюсь разработкой сайтов, вы можете заказать у меня:

Создание сайта с нуля (если даже нет макета);

Landing page - одностраничные сайты;

Создание интернет магазина для вашего бизнеса;

Корпоративные (многостраничные) сайты

Ваш сайт будет:

Адаптивным (сайт будет одинаково хорошо отображаться на различных устройствах). Это поможет вам привлечь аудиторию, которая пользуется смартфонами и планшетами;

Кроссбраузерным и кроссплатформенным (сайт будет отлично работать на всех популярных браузерах и операционных системах);

Быстрым (быстро загружаться и работать)

Посмотреть мои выполненные проекты можно по ссылке

Работаю с четко определенными сроками и требованиями, которые заранее оговариваются в ТЗ (техническом задании).

Если у вас нет ТЗ , то я вам помогу его составить.

Ежедневно, без выходных, без праздников.

В работе при требовании заказчика, могу работать в любом часовом режиме!

Обрашайтесь!