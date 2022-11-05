linc555

Руслан linc555

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка веб-сайтов

Здраствуйте!

Я занимаюсь разработкой сайтов, вы можете заказать у меня: 

  • Создание сайта с нуля (если даже нет макета); 
  • Landing page - одностраничные сайты; 
  • Создание интернет магазина для вашего бизнеса; 
  • Корпоративные (многостраничные) сайты 

Ваш сайт будет:

  •  Адаптивным (сайт будет одинаково хорошо отображаться на различных устройствах). Это поможет вам привлечь аудиторию, которая пользуется смартфонами и планшетами; 
  • Кроссбраузерным и кроссплатформенным (сайт будет отлично работать на всех популярных браузерах и операционных системах); 
  •  Быстрым (быстро загружаться и работать)

Посмотреть мои выполненные проекты можно по ссылке

Схема работы:

  • Работаю с четко определенными сроками и требованиями, которые заранее оговариваются в ТЗ (техническом задании).
  • Если у вас нет ТЗ , то я вам помогу его составить.
График работы

  • Ежедневно, без выходных, без праздников.
  • В работе при требовании заказчика, могу работать в любом часовом режиме! 
Вы можете связаться со мной по:

Обрашайтесь!