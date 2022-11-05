Разработка веб-сайтов
Здраствуйте!
Я занимаюсь разработкой сайтов, вы можете заказать у меня:
- Создание сайта с нуля (если даже нет макета);
- Landing page - одностраничные сайты;
- Создание интернет магазина для вашего бизнеса;
- Корпоративные (многостраничные) сайты
Ваш сайт будет:
- Адаптивным (сайт будет одинаково хорошо отображаться на различных устройствах). Это поможет вам привлечь аудиторию, которая пользуется смартфонами и планшетами;
- Кроссбраузерным и кроссплатформенным (сайт будет отлично работать на всех популярных браузерах и операционных системах);
- Быстрым (быстро загружаться и работать)
Посмотреть мои выполненные проекты можно по ссылке
Схема работы:
- Работаю с четко определенными сроками и требованиями, которые заранее оговариваются в ТЗ (техническом задании).
- Если у вас нет ТЗ , то я вам помогу его составить.
- Ежедневно, без выходных, без праздников.
- В работе при требовании заказчика, могу работать в любом часовом режиме!
- vk.me/id510453534
- Email: [email protected]
- Skype: rusik55539
Обрашайтесь!
Я против войны в Украине!