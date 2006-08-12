обтравить фото для каталога, лёгкая ретуш и выставление контраста и яркости
Обработка фотографий48 заявок
Закрыт
17 лет назад
обтравить фото для каталога, лёгкая ретуш и выставление контраста и яркости
Требуется разработать платёжную систему для Турции, аналог ОСМП. Приём коммунальных оплаты сотовой связи, впоследствии понадобятся приём коомунальных платёжей, телевидения, интернет, погашение кредитов.
Необходимо разработать: Клинетскую часть для платёжных терминалов которое должно обладать| #1 Простым и интуитивно понятным интерфейсом полностью адаптированный под Платежный терминалы (Touch Screen, купюроприемник, термопринтер и т.д.), имеющий двойной языковой интерфейс Русский и Казахский #2 Осуществляющее Взаимодействие с сервером по ...