Необходимо разработать: Клинетскую часть для платёжных терминалов которое должно обладать| #1 Простым и интуитивно понятным интерфейсом полностью адаптированный под Платежный терминалы (Touch Screen, купюроприемник, термопринтер и т.д.), имеющий двойной языковой интерфейс Русский и Казахский #2 Осуществляющее Взаимодействие с сервером по ...