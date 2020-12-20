Работа с текстами: копирайтинг, рерайтинг, постинг, расшифровка, редактирование, статьи

Журналист. Активная, молодая, креативная, в чем, несомненно, мой плюс, ведь самая обширная аудитория - молодежь, а я к ней близка. Помогу вам с любым видом текстовых работ за отзыв и небольшую плату. Работаю с текстами больше 4 лет (в школе был курс журналистики), но на бирже фриланса я совсем недавно, поэтому хочу набраться опыта в этой сфере (не за спасибо, конечно, ведь опыт в работе с текстами я имею). Надеюсь, что мое резюме привлечет вас. Мы однозначно сработаемся. Буду ждать ваших предложений и ответов на мои отклики!