3D моделирование | Визуализация | Видео | https://t.me/liofreed

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей, я профессионально занимаюсь 3D графикой.

Имею опыт в широком спектре её применения , от самостоятельных моделей для печати, до визуализаций в рекламе и полиграфии.

Для связи:

skype: liofreed

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/liofreed