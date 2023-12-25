3D моделирование | Визуализация | Видео | https://t.me/liofreed
Здравствуйте!
Меня зовут Сергей, я профессионально занимаюсь 3D графикой.
Имею опыт в широком спектре её применения , от самостоятельных моделей для печати, до визуализаций в рекламе и полиграфии.
Для связи:
skype: liofreed
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/liofreed
Я против войны в Украине!
Портфолио
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3D-графика
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