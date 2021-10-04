Качественная верстка сайтов,БЭМ,адаптивность.CSS3,HTML5,SASS.

Делаю только качественный товар , который будет нравиться именно Вам!

Гарантии:Работая со мной вы получаете месяц гарантии на сделаную мной верстку ,я бесплатно, и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроки

-не беру предоплату

-на связи 24/7

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin.

Чек-лист проверки моей верстки:

Соответствие макету(Проверка макетов по Pixel Perfect, нарушения до 5px)

Кроссбраузерность(Корректное отображение во всех браузерах)

Тестирование верстки на мобильных устройствах(не менее 80% трафика приходит на мобильные телефоны)

Валидность кода(делаю код релевантным стандартам HTML и CSS)

Скорость загрузки

Независимость блоков CSS

Структура каталогов (картинки JS и CSS должны быть в отдельных папках)

Использование CDN

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript,SASS,БЭМ.

Связь: