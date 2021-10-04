Качественная верстка сайтов,БЭМ,адаптивность.CSS3,HTML5,SASS.
Делаю только качественный товар , который будет нравиться именно Вам!
Гарантии:Работая со мной вы получаете месяц гарантии на сделаную мной верстку ,я бесплатно, и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Davidenko_N
-всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроки
-не беру предоплату
-на связи 24/7
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin.
Чек-лист проверки моей верстки:
- Соответствие макету(Проверка макетов по Pixel Perfect, нарушения до 5px)
- Кроссбраузерность(Корректное отображение во всех браузерах)
- Тестирование верстки на мобильных устройствах(не менее 80% трафика приходит на мобильные телефоны)
- Валидность кода(делаю код релевантным стандартам HTML и CSS)
- Скорость загрузки
- Независимость блоков CSS
- Структура каталогов (картинки JS и CSS должны быть в отдельных папках)
- Использование CDN
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript,SASS,БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Davidenko_N