liqo

Николай Давиденко liqo

 
23 годаУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная верстка сайтов,БЭМ,адаптивность.CSS3,HTML5,SASS.

Делаю только качественный товар , который будет нравиться именно Вам!

Гарантии:Работая со мной вы получаете месяц гарантии на сделаную мной верстку ,я бесплатно, и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Работая со мной я всегда:

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроки

-не беру предоплату

-на связи 24/7

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin.

Чек-лист проверки моей верстки:

  • Соответствие макету(Проверка макетов по Pixel Perfect, нарушения до 5px)
  • Кроссбраузерность(Корректное отображение во всех браузерах)
  • Тестирование верстки на мобильных устройствах(не менее 80% трафика приходит на мобильные телефоны)
  • Валидность кода(делаю код релевантным стандартам HTML и CSS)
  • Скорость загрузки
  • Независимость блоков CSS
  • Структура каталогов (картинки JS и CSS должны быть в отдельных папках)
  • Использование CDN
Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3),  JavaScript,SASS,БЭМ.

Связь:

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigma