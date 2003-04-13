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Дарья Лищишина
lishischina
lishischina
22 года
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
1 отзыв
Делаю профессиональные переводы любой сложности.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Андрей Ермаков
Joyjanez
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перевод текстов песен с рус. на анг. (12 шт.)
Задание выполнено качественно и в срок👍
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