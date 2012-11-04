lissa777

Татьяна lissa777

 
47 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Контент-менеджмент. Создание и ведение блогов, сайтов

- Установка и настройка блогов на wordpress;

- Установка и первоначальная настройка joomla;

- Создание шаблонов для wordpress, joomla;

- Установка CMS на хостинг, перенос сайта;

- Настройка премиум-шаблонов wordpress, joomla;

- Настройка и установка готовых плагинов, модулей, компонентов (wordpress, joomla);

- Доработка дизайна под выбранный шаблон;

- Редизайн сайта;

- Обработка фотографий;

- Ререйт, копирайт;

- Контент-менеджер для проектов;

- Наполнение сайтов материалами через админку;

- Наполнение интернет-магазина;

- Создание хорошего сайта под любой бюджет.

Ваши выгоды: если Вам нужен адекватный и ответственный администратор для создания или ведения ваших проектов, то нанимая меня Вы можете быть уверенны, что ваш сайт будет работать и приносить прибыль. Если будет нужно сделать для сайта, что-то чего я не знаю или еще не умею, то я знаю где можно найти ответы или найти того человека, который это сделает.

Предоплата 50%

WordPressРедизайн сайтаJoomlaНаполнение интернет магазина
Отзывы заказчиков
Karpenuk
Виктор 
64 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель для администрирования и ведения сайта
Татьяна ответственный, корректный исполнитель и просто хороший человек, понравилось с ней работать. Высокое качество - за нормальную цену. Все выполнено качественно и так как хотелось мне: изменила дизайн сайта, добавила плагины учитывая все мои пожелания и поставила очень хорошую галерею, заполнила статьями и фотографиями блог в соответствии с подобранными ключевыми словами. Новая информация регулярно появляется, работа выполняется очень быстро по сравнению с предыдущим исполнителем. С удовольствием продолжаю сотрудничество
Очень хороший заказчик и приятный в общении человек.
Ответный отзыв
melissa7
Людмила 
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт
Спасибо за быстрое и профессиональное выполнение заказа. Сайт был перенесен на другой хостинг, все работает. Татьяна - хороший и приятный в общении человек. Очень быстро поняла, что мне нужно, исходя из тех данных, которые я предоставила. Рекомендую всем! Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Понятное описание задание, быстрые ответы, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#376
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#2659