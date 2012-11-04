Контент-менеджмент. Создание и ведение блогов, сайтов

- Установка и настройка блогов на wordpress;

- Установка и первоначальная настройка joomla;

- Создание шаблонов для wordpress, joomla;

- Установка CMS на хостинг, перенос сайта;

- Настройка премиум-шаблонов wordpress, joomla;

- Настройка и установка готовых плагинов, модулей, компонентов (wordpress, joomla);

- Доработка дизайна под выбранный шаблон;

- Редизайн сайта;

- Обработка фотографий;

- Ререйт, копирайт;

- Контент-менеджер для проектов;

- Наполнение сайтов материалами через админку;

- Наполнение интернет-магазина;

- Создание хорошего сайта под любой бюджет.

Ваши выгоды: если Вам нужен адекватный и ответственный администратор для создания или ведения ваших проектов, то нанимая меня Вы можете быть уверенны, что ваш сайт будет работать и приносить прибыль. Если будет нужно сделать для сайта, что-то чего я не знаю или еще не умею, то я знаю где можно найти ответы или найти того человека, который это сделает.

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