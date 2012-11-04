- Установка и настройка блогов на wordpress;
- Установка и первоначальная настройка joomla;
- Создание шаблонов для wordpress, joomla;
- Установка CMS на хостинг, перенос сайта;
- Настройка премиум-шаблонов wordpress, joomla;
- Настройка и установка готовых плагинов, модулей, компонентов (wordpress, joomla);
- Доработка дизайна под выбранный шаблон;
- Редизайн сайта;
- Обработка фотографий;
- Ререйт, копирайт;
- Контент-менеджер для проектов;
- Наполнение сайтов материалами через админку;
- Наполнение интернет-магазина;
- Создание хорошего сайта под любой бюджет.
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