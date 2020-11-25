Создаю сайты на платформе Тильда "под ключ"

Привет. Меня зовут Ольга, мне 29 лет. С головой и душой погружена в вед-дизайн)

Помогу воплотить в реальность Ваши идеи. Чтобы душа радовалась, а вы улыбались.

Создаю сайты на платформе Тильда с индивидуальным дизайном.

Делаю:

Сайт-визитка

Лендинг/Одностраничный сайт

Многостраничный сайт

Интернет-магазин

Что входит в работу над проектом:

Аналитика целевой аудитории

Копирайтинг

Веб-дизайн

Верстка

SEO оптимизация

Адаптация на все устройства

Подключение гугл аналитики/яндекс метрики

Регистрация домена (хостинг у Тильды свой)

Настройка форм обратной связи

Интеграция платежных систем

Создам Ваш аккаунт на платформе Тильда для передачи сайта.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Разумные цены.

Качественную работу.

Ответы на все вопросы.

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Вт-Вс)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно, и отношусь к каждому проекту со всей душой.

Довольный клиент и хорошо отработанный проект - порой, важнее денег.

Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @olgamustafaeva1 - https://t.me/olgamustafaeva1

Через почту- моментальный ответ.

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