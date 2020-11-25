Создаю сайты на платформе Тильда "под ключ"
Привет. Меня зовут Ольга, мне 29 лет. С головой и душой погружена в вед-дизайн)
Помогу воплотить в реальность Ваши идеи. Чтобы душа радовалась, а вы улыбались.
Создаю сайты на платформе Тильда с индивидуальным дизайном.
Делаю:
- Сайт-визитка
- Лендинг/Одностраничный сайт
- Многостраничный сайт
- Интернет-магазин
Что входит в работу над проектом:
- Аналитика целевой аудитории
- Копирайтинг
- Веб-дизайн
- Верстка
- SEO оптимизация
- Адаптация на все устройства
- Подключение гугл аналитики/яндекс метрики
- Регистрация домена (хостинг у Тильды свой)
- Настройка форм обратной связи
- Интеграция платежных систем
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Разумные цены.
- Качественную работу.
- Ответы на все вопросы.
Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Вт-Вс)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно, и отношусь к каждому проекту со всей душой.
Довольный клиент и хорошо отработанный проект - порой, важнее денег.
Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @olgamustafaeva1 - https://t.me/olgamustafaeva1
Через почту- моментальный ответ.
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