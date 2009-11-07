Здравствуйте, меня зовут Анна, я разрабатываю авторский дизайн, для различных сайтов и оформления социальных сетей, стараюсь делать так чтобы мои работы были не только красивыми, но и удобными в использовании. Постоянно совершенствуясь в своем мастерстве, отслеживая новые тренды в сфере дизайна, мне всегда есть что предложить вам интересного. Для меня создание нового сайта - это как поставить себя на место клиента и владельца бизнеса одновременно, поэтому, главное, чтобы сайт выполнял поставленную перед ним задачу и приносил прибыль его владельцу.
Почему со мной удобно сотрудничать?
• Создаю интересный, полностью уникальный,авторский дизайн для Ваших сайтов.
• Четкое соблюдение сроков, всегда стараюсь сдавать работу немного раньше озвученного времени.
• Всегда определяю основную задачу сайта и использую наиболее действенные решения для выстраивания правильной коммуникации с пользователем.
• По окончанию работы над макетами, они будутполностью готовы к работе с ними других специалистов.
• Оперативно вношу правки и дорабатываю макетдо желаемого результата.
• Всегда держу в курсе, о ходе работы надмакетами.
• У постоянных заказчиков приятные бонусы.
Мои услуги и расценки
-Дизайн главной страницы от 3 500 рублей -срок выполнения от 5 до 7 дней
-Дизайн внутренней страницы от 1 500 рублей - срок выполнения от 1 до 2 дней
-Дизайн Landingpage от 4 500 рублей - срок выполнения от 4 до 7 дней
-Разработка баннера – от 800 рублей, срок 1 день
-Разработка логотипа – от 1000 рублей, срок 1-2 дня
Как предлагаю сотрудничать
1. Обсуждаем Ваше техническое задание. Либо при его отсутствии, помогаю внести ясность в задачу, совместно заполним бриф. Договариваемся по срокам и по ценам.
2. Вы вносите предоплату 50% от стоимости главной страницы, так же можем работать по «безопасной сделке».
3. Создаю дизайн главной страницы, после утверждения и несения правок, приступаю к разработке внутренних страниц, если это необходимо.
5. По окончанию работ над всеми макетами для проекта, рассчитываемся по оставшейся стоимости работ.
6. Обмениваемся отзывами о нашем сотрудничестве.
7. Я высылаю исходники в формате PSD, уже полностью готовые к работе с ней верстальщика,все слои подписаны, разложены в логическом порядке по папкам, все возможные состояния элементов интерфейса я выношу в отдельный файл и так же высылаю с исходниками.
P.S.: Оказываю поддержку разработанных мною макетов на всех этапах работы с ними других специалистов.
Как со мной связаться:
Через личные сообщения на сервисе;
Skype: sergey_7.11.09
E-mail: [email protected]
Telegram: +77774027000
Ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество. Всегда ответственный, индивидуальный подход к каждому заказу. Обращайтесь, Вы получите отличное качество за разумный прайс!
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