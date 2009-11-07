litleanna

Анна Дикова litleanna

 
44 годаРоссия/Тольятти
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный и продуманный дизайн для сайтов и не только, по выгодным ценам.

Здравствуйте, меня зовут Анна, я разрабатываю авторский дизайн, для различных сайтов и оформления социальных сетей, стараюсь делать так чтобы мои работы были не только красивыми, но и удобными в использовании. Постоянно совершенствуясь в своем мастерстве, отслеживая новые тренды в сфере дизайна, мне всегда есть что предложить вам интересного. Для меня создание нового сайта - это как поставить себя на место клиента и владельца бизнеса одновременно, поэтому, главное, чтобы сайт выполнял поставленную перед ним задачу и приносил прибыль его владельцу.

 

Почему со мной удобно сотрудничать? 

•  Создаю интересный, полностью уникальный,авторский дизайн для Ваших сайтов.

•   Четкое соблюдение сроков, всегда стараюсь сдавать работу немного раньше озвученного времени.

•  Всегда определяю основную задачу сайта и использую наиболее действенные решения для выстраивания правильной коммуникации с пользователем.

•  По окончанию работы над макетами, они будутполностью готовы к работе с ними других специалистов.

•  Оперативно вношу правки и дорабатываю макетдо желаемого результата.

•  Всегда держу в курсе, о ходе работы надмакетами.

•  У постоянных заказчиков приятные бонусы. 

Мои услуги и расценки

-Дизайн главной страницы от 3 500 рублей -срок выполнения от 5 до 7 дней 

-Дизайн внутренней страницы от 1 500 рублей - срок выполнения от 1 до 2 дней 

-Дизайн Landingpage от 4 500 рублей - срок выполнения от 4 до 7 дней 

-Разработка баннера – от 800 рублей, срок 1 день 

-Разработка логотипа – от 1000 рублей, срок 1-2 дня

Как предлагаю сотрудничать

 1. Обсуждаем Ваше техническое задание. Либо при его отсутствии, помогаю внести ясность в задачу, совместно заполним бриф. Договариваемся по срокам и  по ценам. 

2. Вы вносите предоплату 50% от стоимости главной страницы, так же можем работать по «безопасной сделке».

3. Создаю дизайн главной страницы, после утверждения и несения правок, приступаю к разработке внутренних страниц, если это необходимо.  

5. По окончанию работ над всеми макетами для проекта, рассчитываемся по оставшейся стоимости работ. 

6. Обмениваемся отзывами о нашем сотрудничестве.

7. Я высылаю исходники в формате PSD, уже полностью готовые к работе с ней верстальщика,все слои подписаны, разложены в логическом порядке по папкам, все возможные состояния элементов интерфейса я выношу в отдельный файл и так же высылаю с исходниками. 

 

P.S.: Оказываю поддержку разработанных мною макетов на всех этапах работы с ними других специалистов.  

Как со мной связаться: 

Через личные сообщения на сервисе; 

Skype: sergey_7.11.09

E-mail: [email protected]

Telegram: +77774027000 

Ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество. Всегда ответственный, индивидуальный подход к каждому заказу. Обращайтесь, Вы получите отличное качество за разумный прайс! 

 

Дизайн главной страницы
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$260
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
k_focus
Костя 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$256
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Анна услышала меня, хорошо выполнила работу и оперативно безболезненно внесла нужные правки :) Спасибо!
Большое спасибо Константин за доверие, отличный заказ, своевременную оплату, минимум правок, очень признательна Вам за сотрудничество, безусловно рекомендую данного заказчика как обязательного и честного человека. Будем сотрудничать еще. Рекомендую!!!
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