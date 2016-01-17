littleleshy

Программирование и вёрстка
Программирование
Создание консольных и графических приложений для ОС Linux и Windows на C, C++, C#.
Вёрстка
HTML5 и CSS3HTML5 и CSS3 — современные стандарты веб-разработки, позволяющие быстро и просто реализовать необходимый функционал.
Чистый JavaScriptСегодня модно использовать различные фреймворки. Разрабатывать с их помощью можно легко и быстро, однако это отрицательно сказывается на производительности.
Прогрессивное улучшениеВаш сайт работает даже в самом старом браузере и даже без JavaScript, только выглядит немного иначе. Современнее браузер — красивее сайт.
Кроссбраузерная вёрсткаСайт выгдядит идентично во всех современных браузерах.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Отлично. Четко. Заказ выполнен в срок
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