littleleshy

Программирование и вёрстка

Программирование

Создание консольных и графических приложений для ОС Linux и Windows на C, C++, C#.

Вёрстка

HTML5 и CSS3

HTML5 и CSS3 — современные стандарты веб-разработки, позволяющие быстро и просто реализовать необходимый функционал.

Чистый JavaScript

Сегодня модно использовать различные фреймворки. Разрабатывать с их помощью можно легко и быстро, однако это отрицательно сказывается на производительности.

Прогрессивное улучшение

Ваш сайт работает даже в самом старом браузере и даже без JavaScript, только выглядит немного иначе. Современнее браузер — красивее сайт.

Кроссбраузерная вёрстка

Сайт выгдядит идентично во всех современных браузерах.