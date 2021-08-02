UI/UX дизайнер. Сайты на tilda. 👍 Научу пользоваться своим сайтом самостоятельно
Привет! Я Люба и я обожаю дизайн!
Мне 28 и я полностью с головой ушла в творчество и ИТ.
Живу в прекрасном Минске, но работаю с русскоязычным населением (пока что) по всему миру.
Главный кейс, который я создала для себя можно посмотреть тут. Там же можно глянуть и остальные мои работы
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Портфолио
- Сайт для преподавателя танцев56 просмотров
- Баннеры, обложки, приложения76 просмотров
- Дизайн-концепт главной страницы59 просмотров
- Создание лендинга на Тильде66 просмотров