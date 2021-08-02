UI/UX дизайнер. Сайты на tilda. 👍 Научу пользоваться своим сайтом самостоятельно

Привет! Я Люба и я обожаю дизайн!

Мне 28 и я полностью с головой ушла в творчество и ИТ.

Живу в прекрасном Минске, но работаю с русскоязычным населением (пока что) по всему миру.

Главный кейс, который я создала для себя можно посмотреть тут. Там же можно глянуть и остальные мои работы