liubovvorobiova

Любов Воробйова liubovvorobiova

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Меньше слов , больше дела .

Доброе время суток !
Меня зовут Люба ,я мама в декрете ,не люблю сидеть без дела ,поэтому готова отдаться работе .
✓владею украинским и русским в совершенстве
✓понимаю французский на базовом уровне
✓пишу рецензии,отзывы , анкетирование, тестирование

✓перевожу тексты любой сложности

✓ответственная , трудолюбивая ,быстро обучаема .
✓гарантирую быструю и качественную работу
Буду рада сотрудничеству с вами !

#38Написание обзоров
#39Английский язык
#59Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1187
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Вже не перший раз обираю Любов виконавцем, завдання виконано швидко та якісно
Була рада з вами працювати , рекомендую всім ?
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук про сайт
Написание отзывов
Робота виконана у встановлені терміни
Дуже добра ,розуміюча людина ,було приємно з вами працювати .
Ответный отзыв