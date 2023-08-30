Меньше слов , больше дела .

Доброе время суток !

Меня зовут Люба ,я мама в декрете ,не люблю сидеть без дела ,поэтому готова отдаться работе .

✓владею украинским и русским в совершенстве

✓понимаю французский на базовом уровне

✓пишу рецензии,отзывы , анкетирование, тестирование

✓перевожу тексты любой сложности

✓ответственная , трудолюбивая ,быстро обучаема .

✓гарантирую быструю и качественную работу

Буду рада сотрудничеству с вами !