Меньше слов , больше дела .
Доброе время суток !
Меня зовут Люба ,я мама в декрете ,не люблю сидеть без дела ,поэтому готова отдаться работе .
✓владею украинским и русским в совершенстве
✓понимаю французский на базовом уровне
✓пишу рецензии,отзывы , анкетирование, тестирование
✓перевожу тексты любой сложности
✓ответственная , трудолюбивая ,быстро обучаема .
✓гарантирую быструю и качественную работу
Буду рада сотрудничеству с вами !
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1187
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Вже не перший раз обираю Любов виконавцем, завдання виконано швидко та якісно
Ответный отзыв
Була рада з вами працювати , рекомендую всім ?
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Робота виконана у встановлені терміни
Ответный отзыв
Дуже добра ,розуміюча людина ,було приємно з вами працювати .