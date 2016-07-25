liveposad

Андрей liveposad

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка | Дизайн | Администрирование | Аналитика | Оптимизация | Развитие | Реклама

Разработка сайтов, мобильных сайтов, интернет площадок и магазинов, landing page, smm реклама, интернет реклама, раскрутка профилей и сообществ в соц. сетях.

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- При условии огромной конкуренции на рынке интернет компаний, мои сайты начинают продавать уже на 3 день с момента запуска. 

- Разработаю дизайн, согласно тематики Вашего бизнеса, Ваших личных требований и пожеланий. Дизайн Вашего сайта будет уникальным и не похожим на другие!

- Первые посещения клиентов, Вы увидите уже в первый день запуска Вашего сайта на бесплатно установленных счетчиках показа.

- Вы вносите предоплату только тогда, когда увидите 30% выполненных работ по сайту для Вашего бизнеса в интернете,  процессы разработки, Вы можете наблюдать по ссылке, которую я укажу лично Вам!

Отзывы заказчиков

Nadezhda2010
Надежда 
41 год
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Редактирование формы обратной связи
Работа выполнена на 10 баллов. Реализованы все пожелания (функциональные и визуальные), даны рекомендации. Сотрудничеством осталась довольна. Андрей всегда на связи, адекватно реагирует на любые вопросы.
Спасибо за прекрасный заказ, Надежда чётко и понятно объяснила, что конкретно ей нужно. Работы были выполнены в срок, оплата пришла в установленное время. Работать было приятно и удобно. Желаю успеха и процветания её бизнесу!
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