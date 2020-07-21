UX/UI Designer
Меня зовут Лилия и я UX/UI дизайнер
Я разрабатываю дизайн сайтов, мобильных приложений, и всех производных.
Дизайн с нуля/редизайн, а также работаю в рамках существующей дизайн-концепции.
Мои контакты
Мы можем работать и взаимодействовать с Вами через telegram: @liyakorchevaya или WhatsApp: +79165424009
Обмен важными файлами происходит через почту: E-mail: [email protected], чтобы не терять важные сведения
Для управления всеми проектами я использую Trello.
У меня также есть Instagram, где я рассказываю про дизайн https://www.instagram.com/liya_korchevaya/
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Портфолио
- Концепт сайта магазина одежды93 просмотра
- Первый экран сайта71 просмотр
- Концепт мобильного приложения для музыки109 просмотров
Дизайн мобильных приложений
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$15/час
от $100от 4 дней
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