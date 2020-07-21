UX/UI Designer

Меня зовут Лилия и я UX/UI дизайнер

Я разрабатываю дизайн сайтов, мобильных приложений, и всех производных.

Дизайн с нуля/редизайн, а также работаю в рамках существующей дизайн-концепции.

Мои контакты

Мы можем работать и взаимодействовать с Вами через telegram: @liyakorchevaya или WhatsApp: +79165424009

Обмен важными файлами происходит через почту: E-mail: [email protected], чтобы не терять важные сведения

Для управления всеми проектами я использую Trello.

У меня также есть Instagram, где я рассказываю про дизайн https://www.instagram.com/liya_korchevaya/