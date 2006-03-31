Елизавета Частухина liza-4-ka-20liza-4-ka-20
17 летРоссия/Александров
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета.
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета.
Я UX/Веб дизайнер. Имею не очень большой, но качественный опыт работы в этих сферах.
Хорошо владею такими программами как Figma и Photoshop. Успешно прошла курс по UX дизайну от Google. Сертификат
Я очень трудолюбивый и креативный человек.
Всегда готова к работе.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Редизайн Book-2416 просмотров
- Usability Study of app9 просмотров
- User Journey Map4 просмотра
- Визитная карточка на конкурс4 просмотра
- Работа для конкурса1 просмотр
- Дизайн визитной карточки агенства УСПЕХ.3 просмотра