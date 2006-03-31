Здравствуйте! Меня зовут Елизавета.

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета.

Я UX/Веб дизайнер. Имею не очень большой, но качественный опыт работы в этих сферах.

Хорошо владею такими программами как Figma и Photoshop. Успешно прошла курс по UX дизайну от Google. Сертификат

Я очень трудолюбивый и креативный человек.

Всегда готова к работе.