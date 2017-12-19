Графический дизайн | полиграфия | наружная реклама | баннеры на сайт и для соцсетей | логотипы

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Занимаюсь графическим дизайном более трёх лет.

Я занимаюсь дизайном и вёрсткой полиграфии (листовки, буклеты, плакаты, меню, тейблтенты, наклейки), наружной рекламы, созданием и редактированием презентаций, обработкой фотографий (ретушь, цветокоррекция, коллажи), созданием баннеров для сайта, социальных сетей. Также занимаюсь поддержанием существующих фирменных стилей компаний и разработкой новых носителей фирменного стиля (визитки, пропуска, бейджи, дисконтные карты, значки). У меня есть небольшой опыт в разработке логотипов, фирменного стиля.