lizie_kirillova

Векторные иллюстрации и дизайн
Привет!Меня зовут Лиза, я иллюстратор. Помогу сделать Вам качественный и стильный дизайн, или иллюстрацию, которая будет приковывать взгляды!
Мои навыки:- разработка иллюстрации в стиле флэт;
- разработка иконок и дизайна для социальных сетей;
- разработка логотипа;
- оформление инфопродуктов;
- работа с мокапами;
- редактирование готовых макетов.
Мои работы Вы можете посмотреть здесь:https://www.behance.net/elizavewestley
Инструменты:
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
✉ Для связи со мной:Email - [email protected] @its_elizaveta
Telegram - @its_elizaveta
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