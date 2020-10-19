lizie_kirillova

Елизавета lizie_kirillova

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Векторные иллюстрации и дизайн

Привет! 

Меня зовут Лиза, я иллюстратор. Помогу сделать Вам качественный и стильный дизайн, или иллюстрацию, которая будет приковывать взгляды! 

Мои навыки:

- разработка иллюстрации в стиле флэт;

- разработка иконок и дизайна для социальных сетей;

- разработка логотипа;

- оформление инфопродуктов;

- работа с мокапами; 

- редактирование готовых макетов.

﻿Мои работы Вы можете посмотреть здесь:

https://www.behance.net/elizavewestley

Инструменты:

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

✉ Для связи со мной:

Email - [email protected] @its_elizaveta

Telegram - @its_elizaveta 