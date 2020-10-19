lizie_kirillova

Векторные иллюстрации и дизайн

Привет!

Меня зовут Лиза, я иллюстратор. Помогу сделать Вам качественный и стильный дизайн, или иллюстрацию, которая будет приковывать взгляды!

Мои навыки:

- разработка иллюстрации в стиле флэт;

- разработка иконок и дизайна для социальных сетей;

- разработка логотипа;

- оформление инфопродуктов;

- работа с мокапами;

- редактирование готовых макетов.

﻿Мои работы Вы можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/elizavewestley

Инструменты:

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

✉ Для связи со мной:

Telegram - @its_elizaveta