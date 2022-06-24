UI/UX Design, smm, HR

Доброго времени суток!

Меня зовут Валерия, мне 27 лет.

Более 4 лет я работала в сфера IT рекрутером и HR специалистом.

Однако сфера моих интересов изменилась и я решила развиваться в UI/UX дизайне и smm.

Годы работы с людьми прокачали мои софт скиллы и ответственность. Я понимаю, что такое дедлайн,

как важно давать и получать обратную связь и быть на связи. К конструктивной критике отношусь с пониманием и

благодарностью.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Спасибо и отличного продолжения недели!