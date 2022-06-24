UI/UX Design, smm, HR
Доброго времени суток!
Меня зовут Валерия, мне 27 лет.
Более 4 лет я работала в сфера IT рекрутером и HR специалистом.
Однако сфера моих интересов изменилась и я решила развиваться в UI/UX дизайне и smm.
Годы работы с людьми прокачали мои софт скиллы и ответственность. Я понимаю, что такое дедлайн,
как важно давать и получать обратную связь и быть на связи. К конструктивной критике отношусь с пониманием и
благодарностью.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Спасибо и отличного продолжения недели!
Я против войны в Украине!