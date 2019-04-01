lloseva

Лера Лосева lloseva

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Предлагаю услуги дизайнера. Быстро и не дорого

Дизайнер полиграфии

- Логотипы

- Визитки

- Флаэра

- Баннеры

- Наружная реклама

- Шапки и баннера для Facebook

- Публикаций для instagram

- Разработка логотипа

https://www.behance.net/losevalera

По всем вопросам писать в лс, или пишите в любой мессенджер

Баннер для Facebook
Портфолио