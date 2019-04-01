Предлагаю услуги дизайнера. Быстро и не дорого
Дизайнер полиграфии
- Логотипы
- Визитки
- Флаэра
- Баннеры
- Наружная реклама
- Шапки и баннера для Facebook
- Публикаций для instagram
- Разработка логотипа
https://www.behance.net/losevalera
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Портфолио
- Визитка и скидочные карты для Beauty Sfera124 просмотра
- Флаер для Lifehack Academy119 просмотров
- Скидочная карта для ивентов127 просмотров
- Визитка и разработка логотипа PRO METAL127 просмотров
- Визитка N.beauty114 просмотров
- Баннер для facebook89 просмотров
- Рекламный буклет103 просмотра