lma3588329

3D моделирование, реалистичная визуализация объекта (фото, видео), различные расчеты, уникальное оформление результатов работы в презентации\каталоге

Помогу вам в:

- разработке 3D моделей и конструкторской документации;

- создании видео-контента для наглядной визуализации принципа действия механизма;

- создании реалистичных видов объекта (фото, видео);

- расчете конструкции на прочность;

- уникальном оформлении результатов работы в презентации\брошюре\каталоге.

Опыт в сфере 3D моделирования с 2016 г.