lma3588329

3D моделирование, реалистичная визуализация объекта (фото, видео), различные расчеты, уникальное оформление результатов работы в презентации\каталоге
Помогу вам в:
- разработке 3D моделей и конструкторской документации;
- создании видео-контента для наглядной визуализации принципа действия механизма;
- создании реалистичных видов объекта (фото, видео);
- расчете конструкции на прочность;
- уникальном оформлении результатов работы в презентации\брошюре\каталоге.
Опыт в сфере 3D моделирования с 2016 г.
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