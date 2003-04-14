Привет! Меня зовут Юрий , я веб-дизайнер и разработчик сайтов. Делаю лендинги, многостраничные сайты и интернет магазины.

Добрый день, меня зовут Юрий

Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов, подключением поисковых систем и разнообразных продуктов для продвижения и развития сайтов.

Официально сотрудничаем с доменными системами и провайдерами.

Цена на проекты исключительно договорная, но ценник стартует от 2 тысяч рублей за самый простой проект.

Буду рад сотрудничать.

Возможна личная встреча в Саратове



Прайc

? Cайт одностраничник (лендинг) - от 3.000 | до 5 дней;

? Интернет-магазин - от 25.000 | до 15 дней;

? Корпоративный (многостраничный) сайт - от 5.000 | до 10 дней;

? Сайт-визитка - от 3.000 | до 10 дней

? Сайт-каталог - от 15.000 | до 20 дней

? Доска объявлений; Портал; Форум, Маркетплейс, Агрегатор - от 45.000 | до 60 дней

? Создание WEB-дизайна - от 3.000 | до 5 дней;

? Услуги дизайнера (фирменный стиль: баннеры, логотипы, визитки) - от 3.000 | до 10 дней

? Сайт-квиз - от 5.000 | до 3 дней;

? Интеграции: интернет-магазина с сервисами транспортных компаний, платежных шлюзов, интернет-магазина с базой 1С - от 5.000 | до 10 дней

? Подключение Яндекс Метрики - 2500 | до 3 дней

? Настройка Я.Директ (Поиск, РСЯ) - от 3.000 | мес.

? SEO продвижение, комплексная внутренняя и внешняя оптимизация, SEO копирайт - от 7.000 | мес.

? SMM Продвижение соц.сетей - от 7.000 | мес.

? Внедрение CRM систем - от 10.000| до 12 дней

? Техническая поддержка сайтов - от 2.500 | мес

? Sms, email и голосовые рассылки - от 1.000?

? Работа с поведенческими факторами (ПФ) - от 5.000