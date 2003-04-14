Добрый день, меня зовут Юрий
Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов, подключением поисковых систем и разнообразных продуктов для продвижения и развития сайтов.
Официально сотрудничаем с доменными системами и провайдерами.
Цена на проекты исключительно договорная, но ценник стартует от 2 тысяч рублей за самый простой проект.
Буду рад сотрудничать.
Возможна личная встреча в Саратове
Прайc
? Cайт одностраничник (лендинг) - от 3.000 | до 5 дней;
? Интернет-магазин - от 25.000 | до 15 дней;
? Корпоративный (многостраничный) сайт - от 5.000 | до 10 дней;
? Сайт-визитка - от 3.000 | до 10 дней
? Сайт-каталог - от 15.000 | до 20 дней
? Доска объявлений; Портал; Форум, Маркетплейс, Агрегатор - от 45.000 | до 60 дней
? Создание WEB-дизайна - от 3.000 | до 5 дней;
? Услуги дизайнера (фирменный стиль: баннеры, логотипы, визитки) - от 3.000 | до 10 дней
? Сайт-квиз - от 5.000 | до 3 дней;
? Интеграции: интернет-магазина с сервисами транспортных компаний, платежных шлюзов, интернет-магазина с базой 1С - от 5.000 | до 10 дней
? Подключение Яндекс Метрики - 2500 | до 3 дней
? Настройка Я.Директ (Поиск, РСЯ) - от 3.000 | мес.
? SEO продвижение, комплексная внутренняя и внешняя оптимизация, SEO копирайт - от 7.000 | мес.
? SMM Продвижение соц.сетей - от 7.000 | мес.
? Внедрение CRM систем - от 10.000| до 12 дней
? Техническая поддержка сайтов - от 2.500 | мес
? Sms, email и голосовые рассылки - от 1.000?
? Работа с поведенческими факторами (ПФ) - от 5.000