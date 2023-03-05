профессиональный копирайтер

Я профессиональный копирайтер с многолетним опытом работы в области SEO-копирайтинга и создания контента. Мои навыки включают в себя глубокое понимание английского языка, сильные исследовательские способности и острый взгляд на детали. Я специализируюсь на SEO-копирайтинге и хорошо разбираюсь в оптимизации ключевых слов, понимаю потребности и интересы читателей, а также создаю информационный и привлекающий внимание контент. У меня есть опыт использования различных инструментов для анализа производительности моего контента и внесения необходимых изменений для его улучшения. У меня также есть опыт написания статей для различных цифровых платформ, включая блоги, веб-сайты и сообщения в социальных сетях. У меня есть проверенный опыт создания высококачественного, привлекательного контента, оптимизированного для рейтинга поисковых систем. У меня сильная рабочая этика, я стремлюсь соблюдать сроки и предоставлять исключительный контент своим клиентам.