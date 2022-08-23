loenghrin

Кира loenghrin

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад

Художник, иллюстратор. Работаю в цифре и в традиционных техниках (масло, тушь, уголь, пастель). Имею высшее художественное образование. Что я могу сделать: портреты, пейзажи, натюрморты в традиционных техниках; иллюстрации в любых графических техниках; эскизы различной направленности (для тату, рисунки для принта на одежду, обложки для синглов/альбомов)

недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
kapans1111
Артём 
23 годаАрмения
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов(-3)
$7
10 баллов
год назад
Иллюстрация персонажа Сары
Рекомендую НАСТОЯТЕЛЬНО Работа выполнена в срок и качественно Онлайн 24/7 Супер!!
ТЗ было подробное, общение велось корректно, но оплаты я не дождалась
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