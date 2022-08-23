Художник, иллюстратор. Работаю в цифре и в традиционных техниках (масло, тушь, уголь, пастель). Имею высшее художественное образование. Что я могу сделать: портреты, пейзажи, натюрморты в традиционных техниках; иллюстрации в любых графических техниках; эскизы различной направленности (для тату, рисунки для принта на одежду, обложки для синглов/альбомов)