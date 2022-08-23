Художник, иллюстратор. Работаю в цифре и в традиционных техниках (масло, тушь, уголь, пастель). Имею высшее художественное образование. Что я могу сделать: портреты, пейзажи, натюрморты в традиционных техниках; иллюстрации в любых графических техниках; эскизы различной направленности (для тату, рисунки для принта на одежду, обложки для синглов/альбомов)
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
год назад
Рекомендую НАСТОЯТЕЛЬНО Работа выполнена в срок и качественно Онлайн 24/7 Супер!!
Ответный отзыв
ТЗ было подробное, общение велось корректно, но оплаты я не дождалась