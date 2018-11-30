loft-project

Санду Которча loft-project

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Размещение обьявлений

    $1

    Необходимо размещать объявления на предоставленных сайтах. Тематика: мебель (в наличии и на заказ) Уникальность текстов не важна, главное чтобы тексты были правильно сформулированы, с посылом на звонки и продажи!!! Объявление должно содержать ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Logo

    требуется создать логотип на основе прикрепленного файла. задача: доработать исходник по необходимости подобрать более оптимальные шрифты для названия и слогана выдать работу в нескольких форматах (TIFF,  png) прозрачный ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • ПРОДАЮЩИЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

    Требуется написать продающие объявления на доску. Тематика - Доставка цветов. Нужно составлять тексты, заголовки и подавать объявления. Уникальность текста НЕ ВАЖНА!  Самое главное это продающие объявления!  ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составление и постинг продающих объявлений

    Требуется написать продающие объявления на доску. Тематика - мебель на заказ. Предоставляются фото мебели из портфолио. По ним нужно составлять тексты, заголовки и подавать объявления. Уникальность текста НЕ ВАЖНА!  ...

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото

    $5

    Друзья, из большого портфолио разных столярных работ: двери, мебель, лестницы, беседки и прочее нужно сделать товарный вид для размещения на сайт как отдельные товары. Пример фото что есть прикрепил. ...

    Обработка фотографий44 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с моделями мебели с 3ddd

    Задача: поиск моделей в 3ddd по разным категориям, утверждение этих моделей, рендеринг и отправка фото. Требуются изображения разным моделей мебели для фирмы изготовителя  пример https://hoff.ru/catalog/promo/dvuspalnye_krovati/krovat_s_podemnym_mekhanizmom_charlotte_id2196260/?articul=80299501 для фото превью нужен товар на ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO молдавский сайт (румынский язык)

    Очень важно! только для знающих румынский (молдавский) язык. На сайт в стадии запуска http://arthouse.md/ требуется: Сделать первичные настройки: роботс, тайтлы, описания и т.д. все должно работать корректно. Предложить план продвижения для привлечения ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить обьекты мебели в интерьер

    Требуются услуги дизайнера интерьеров. Задача разместить обьекты мебели в 3Д интерьеры с максимальной релевантностью помещений картинки для размещения на сайт и в портфолио производителя.  Для примера выложил 2 обьекта, всего ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактирование фото мебели

    Требуется редактирования фото мебели для добавления в каталог. на конкретном примере:  подкорректировать цвет, из за освещения желтовато. эффект зеркала без отражения помещения пример: https://hoff.ru/catalog/shkafy/shkafy_kupe/shkaf_kupe_home_160_sm_id2948332/?articul=80310617 подкорректировать фон. выпрямить. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

El_man_ya_china
Эльман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Редактирование фото мебели
Отличный заказчик, всем рекомендую.
Все отлично! Задачи выполняются на уровне.
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