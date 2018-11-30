loft-project

Необходимо размещать объявления на предоставленных сайтах. Тематика: мебель (в наличии и на заказ) Уникальность текстов не важна, главное чтобы тексты были правильно сформулированы, с посылом на звонки и продажи!!! Объявление должно содержать ...
- $1Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
требуется создать логотип на основе прикрепленного файла. задача: доработать исходник по необходимости подобрать более оптимальные шрифты для названия и слогана выдать работу в нескольких форматах (TIFF, png) прозрачный ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется написать продающие объявления на доску. Тематика - Доставка цветов. Нужно составлять тексты, заголовки и подавать объявления. Уникальность текста НЕ ВАЖНА! Самое главное это продающие объявления! ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать продающие объявления на доску. Тематика - мебель на заказ. Предоставляются фото мебели из портфолио. По ним нужно составлять тексты, заголовки и подавать объявления. Уникальность текста НЕ ВАЖНА! ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Друзья, из большого портфолио разных столярных работ: двери, мебель, лестницы, беседки и прочее нужно сделать товарный вид для размещения на сайт как отдельные товары. Пример фото что есть прикрепил. ...Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: поиск моделей в 3ddd по разным категориям, утверждение этих моделей, рендеринг и отправка фото. Требуются изображения разным моделей мебели для фирмы изготовителя пример https://hoff.ru/catalog/promo/dvuspalnye_krovati/krovat_s_podemnym_mekhanizmom_charlotte_id2196260/?articul=80299501 для фото превью нужен товар на ...3D-графика7 заявокЗакрыт6 лет назад
Очень важно! только для знающих румынский (молдавский) язык. На сайт в стадии запуска http://arthouse.md/ требуется: Сделать первичные настройки: роботс, тайтлы, описания и т.д. все должно работать корректно. Предложить план продвижения для привлечения ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуются услуги дизайнера интерьеров. Задача разместить обьекты мебели в 3Д интерьеры с максимальной релевантностью помещений картинки для размещения на сайт и в портфолио производителя. Для примера выложил 2 обьекта, всего ...3D-графика6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется редактирования фото мебели для добавления в каталог. на конкретном примере: подкорректировать цвет, из за освещения желтовато. эффект зеркала без отражения помещения пример: https://hoff.ru/catalog/shkafy/shkafy_kupe/shkaf_kupe_home_160_sm_id2948332/?articul=80310617 подкорректировать фон. выпрямить. ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад