logan_20151

Видеомонтажер
Создаю видеоролики: слайдшоу, интро, видеопрезентации. Видео для YouTube, Instagram, TikTok. Работу выполняю за 1-3 дня.
Имеется опыт работы в After effects и Vegas Pro.
Цена за один ролик от 500р/7$.
От заказчику нужно:
Составить техническое задание, залить материалы которые хотите предоставить (текстовая информация, логотип в хорошем качестве, фотографии, видео, звук и т. д. ).
Если нет ничего подобного, то могу взять информация с сайта, странички из соц.сетей, ютуб канала.
Я против войны в Украине!