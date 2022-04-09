logan_20151

Видеомонтажер

Создаю видеоролики: слайдшоу, интро, видеопрезентации. Видео для YouTube, Instagram, TikTok. Работу выполняю за 1-3 дня.

Имеется опыт работы в After effects и Vegas Pro.

Цена за один ролик от 500р/7$.

От заказчику нужно:

Составить техническое задание, залить материалы которые хотите предоставить (текстовая информация, логотип в хорошем качестве, фотографии, видео, звук и т. д. ).

Если нет ничего подобного, то могу взять информация с сайта, странички из соц.сетей, ютуб канала.