Моя специализация - веб-разработка.
✅ Предпочитаю работать со следующими CMS:
- OpenCart
- WordPress
✅Имею знания в веб-программировании.
Окончил курсы в Epam по веб-программированию и прошёл курс веб-разработки в университете.
Требования к работе
Я отлично разбираюсь в своём деле, поэтому для выполнения качественной работы необходимо качественное техническое задание.
Принимая условия проекта я принимаю только те условия, которые указаны в техническом задании. Я также признаю свои ошибки касательно ТЗ и не взимаю плату за их исправление после принятия проекта в течение месяца.
Если я добавил заявку на выполнение задания, то это значит, что оно мне действительно интересно, я принимаю на себя ответственность за его выполнение, и готов незамедлительно приступить к его реализации.
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