Качественная веб-разработка, создание сайтов и интернет-магазинов, веб-программирование и верстка любой сложности

Моя специализация - веб-разработка.

✅ Предпочитаю работать со следующими CMS:

OpenCart

WordPress

✅ Выполняю качественную адаптивную или отзывчивую верстку любой сложности.

✅Имею знания в веб-программировании.

Окончил курсы в Epam по веб-программированию и прошёл курс веб-разработки в университете.

Требования к работе

Я отлично разбираюсь в своём деле, поэтому для выполнения качественной работы необходимо качественное техническое задание.

Принимая условия проекта я принимаю только те условия, которые указаны в техническом задании. Я также признаю свои ошибки касательно ТЗ и не взимаю плату за их исправление после принятия проекта в течение месяца.

Если я добавил заявку на выполнение задания, то это значит, что оно мне действительно интересно, я принимаю на себя ответственность за его выполнение, и готов незамедлительно приступить к его реализации.

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