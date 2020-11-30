Профессиональный и Уникальный Веб-дизайн
Обо мне:
Привет, меня зовут Яна и я профессиональный веб-дизайнер с опытом работы больше года. Помогу вам с разработкой дизайна для вашего сайта.
Сферы деятельности:
- веб-дизайн;
- UX/UI;
- Разработка Landing Page;
- Прототипирование и создание информационной архитектуры;
Разрабатываю дизайн для:
- Landing Page;
- сайты-визитки;
- интернет-магазины.
- другое.
- качественное выполнение работы;
- соблюдение сроков;
- разумные цены;
- всегда на связи;
Мои контакты:
Telegram: @lonyana
Отвечу на все интересующие вопросы)
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Яна очень выручила, сформировав из моих данных страницу для верстки, за что я ей очень благодарна. Рекомендую, адекватный исполнитель.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, чётко ставит задачи, приятна в общении.
$7
10 баллов
4 года назад
Большое спасибо Яне за чек-лист :) Быстро, качественно, оперативно вносили все правки! Проработали чек-лист до мельчайших деталей :) Рекомендую!)
Ответный отзыв
Всё отлично, было приятно работать)