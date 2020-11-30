lonyana

Яна lonyana

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональный и Уникальный Веб-дизайн

Обо мне:

Привет, меня зовут Яна и я профессиональный веб-дизайнер с опытом работы больше года.  Помогу вам с разработкой дизайна для вашего сайта. 

Сферы деятельности:

  • веб-дизайн;
  • UX/UI;
  • Разработка Landing Page;
  • Прототипирование и создание информационной архитектуры;

Разрабатываю дизайн для:

  • Landing Page;
  • сайты-визитки;
  • интернет-магазины.
  • другое.
Мои гарантии:

  • качественное выполнение работы;
  • соблюдение сроков;
  • разумные цены;
  • всегда на связи;
Я работаю в Figma и Adobe Photoshop. Выполню ваш заказ быстро, недорого, а самое главное качественно.

Мои контакты:

Telegram: @lonyana

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Отзывы заказчиков

mariaburshtein
45 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн страницы-визитки
Яна очень выручила, сформировав из моих данных страницу для верстки, за что я ей очень благодарна. Рекомендую, адекватный исполнитель.
Хороший заказчик, чётко ставит задачи, приятна в общении.
Ответный отзыв
sv_ui
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Чек-лист
Большое спасибо Яне за чек-лист :) Быстро, качественно, оперативно вносили все правки! Проработали чек-лист до мельчайших деталей :) Рекомендую!)
Всё отлично, было приятно работать)
Ответный отзыв