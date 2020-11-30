Профессиональный и Уникальный Веб-дизайн

Обо мне:

Привет, меня зовут Яна и я профессиональный веб-дизайнер с опытом работы больше года. Помогу вам с разработкой дизайна для вашего сайта.

Сферы деятельности:

веб-дизайн;

UX/UI;

Разработка Landing Page;

Прототипирование и создание информационной архитектуры;

Разрабатываю дизайн для:

Landing Page;

сайты-визитки;

интернет-магазины.

другое.

качественное выполнение работы;

соблюдение сроков;

разумные цены;

всегда на связи;

Я работаю в. Выполню ваш заказ быстро, недорого, а самое главное

Мои контакты:

Telegram: @lonyana

Отвечу на все интересующие вопросы)