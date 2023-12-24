look_marketolog

Специализируюсь на увеличении продаж в компании.
Ответственно отношусь к своей работе.
Люблю рекламу и всё что с ней связано.
Постоянно учусь и использую новые знания и фишки в работе.
- Разработка эффективных рекламных кампаний.
- Найм подрядчиков и составление ТЗ по рекламе.
- Внедрение CRM систем.
- Помогу и расскажу как правильно работать с обращениями из интернета.
Есть опыт в следующих направлениях:
-Видеонаблюдение.
-Строительство бетонных бассейнов
-Продажа металлопроката ОПТ
-Продажа тентов и палаток ОПТ
-Установка отопления - газовое, электрическое, общее
-Установка сплит систем
-Продажа одежды опт
-Остекление фасадов, Душевые и двери из стекла
-Услуги кадастрового инженера
-Услуги сантехника
-Установка систем фильтрации воды
-Шкафы купе
-Строительство домов
-Навесы из поликарбоната
Так же привлечение клиентов в Инфобиз через Ядирект.