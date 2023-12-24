look_marketolog

Маркетолог - знаю где и как искать ваших клиентов, что-бы они купили именно у вас.

Специализируюсь на увеличении продаж в компании.

Ответственно отношусь к своей работе.

Люблю рекламу и всё что с ней связано.

Постоянно учусь и использую новые знания и фишки в работе.

- Разработка эффективных рекламных кампаний.

- Найм подрядчиков и составление ТЗ по рекламе.

- Внедрение CRM систем.

- Помогу и расскажу как правильно работать с обращениями из интернета.

Есть опыт в следующих направлениях:

-Видеонаблюдение.

-Строительство бетонных бассейнов

-Продажа металлопроката ОПТ

-Продажа тентов и палаток ОПТ

-Установка отопления - газовое, электрическое, общее

-Установка сплит систем

-Продажа одежды опт

-Остекление фасадов, Душевые и двери из стекла

-Услуги кадастрового инженера

-Услуги сантехника

-Установка систем фильтрации воды

-Шкафы купе

-Строительство домов

-Навесы из поликарбоната

Так же привлечение клиентов в Инфобиз через Ядирект.