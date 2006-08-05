Требуется программист или группа программистов для создания простых сайтов на основе шаблонов информационного характера. Сайт содержит Flash и уникальные тексты. Оплата каждого сайта- 30$ в день сдачи. Работа НЕ РАЗОВАЯ. Связаться- icq-338-367-529 и mail- [email protected]