loonart

Иван Шарапа loonart

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта по тематике - аренда автобусов

    $500

    Требуется продвижение по ключевым словам: заказ автобусов заказ микроавтобусов аренда автобусов аренда микроавтобусов отсутствует возможность использовать катаог ссылок для продвижения. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и по другим проектам.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист

    Требуется программист или группа программистов для создания простых сайтов на основе шаблонов информационного характера. Сайт содержит Flash и уникальные тексты. Оплата каждого сайта- 30$ в день сдачи. Работа НЕ РАЗОВАЯ. Связаться- icq-338-367-529 и mail- [email protected]

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    Требуется программист или группа программистов для создания простых сайтов на основе шаблонов информационного характера. Сайт содержит Flash и уникальные тексты. Оплата каждого сайта- 30$ в день сдачи. Работа НЕ РАЗОВАЯ. Связаться- icq-338-367-529 и mail- [email protected]

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайны сайтов

    $100

    На постоянной основе (1-2 раза в неделю) возникает потребность в дизайне для информационных коммерческих сайтов. Уровень дизайна- не хуже чем www.cargotraff.com , www.x-vizitka.com Отсутствует нудная процедура сдачи сайтов заказчикам: Никаких специфических придирок. Если качество работы ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка несложного сайта по страховой тематике

    $150

    Требуется разработка сайта по страховой тематике. +дальнейшее сотрудничество по подобным проектам Перечень работ: Дизайн (ваш либо использование шаблона с TemplateMonster), Верстка, Копирайтинг (минимальный); сложность - минимальная тексты предоставляю Сайт состоит из трех разделов: 1. автострахование 2. страхование недвижимого имущества 3. личное страхование максимум по две страницы на ...

    Тексты для сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад