Требуется продвижение по ключевым словам: заказ автобусов заказ микроавтобусов аренда автобусов аренда микроавтобусов отсутствует возможность использовать катаог ссылок для продвижения. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и по другим проектам.
- $500Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется программист или группа программистов для создания простых сайтов на основе шаблонов информационного характера. Сайт содержит Flash и уникальные тексты. Оплата каждого сайта- 30$ в день сдачи. Работа НЕ РАЗОВАЯ. Связаться- icq-338-367-529 и mail- [email protected]Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист или группа программистов для создания простых сайтов на основе шаблонов информационного характера. Сайт содержит Flash и уникальные тексты. Оплата каждого сайта- 30$ в день сдачи. Работа НЕ РАЗОВАЯ. Связаться- icq-338-367-529 и mail- [email protected]Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
На постоянной основе (1-2 раза в неделю) возникает потребность в дизайне для информационных коммерческих сайтов. Уровень дизайна- не хуже чем www.cargotraff.com , www.x-vizitka.com Отсутствует нудная процедура сдачи сайтов заказчикам: Никаких специфических придирок. Если качество работы ...Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Требуется разработка сайта по страховой тематике. +дальнейшее сотрудничество по подобным проектам Перечень работ: Дизайн (ваш либо использование шаблона с TemplateMonster), Верстка, Копирайтинг (минимальный); сложность - минимальная тексты предоставляю Сайт состоит из трех разделов: 1. автострахование 2. страхование недвижимого имущества 3. личное страхование максимум по две страницы на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад