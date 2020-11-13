Дизайнер - иллюстратор

﻿Начинающий специалист ищет работу!

Я - начинающий дипломированный специалист в сфере дизайна. Мечтаю развиваться в этой сфере и помогать людям с качественным дизайном.

К своей работе я подхожу с полной ответственностью и с искренним трепетом, относясь к Вашему продукту, как к своему личному продукту. С чем я могу Вам помочь:

ребрендинг вашей компании

Разработка рекламных концепций

Разработка корпоративного стиля (айдентика бренда )

) Иллюстрации для сайта

Книжная иллюстрация

Создание макета для баннера

Создание дизайна визиток

Так же, владею рядом программ: