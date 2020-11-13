Дизайнер - иллюстратор
Начинающий специалист ищет работу!
Я - начинающий дипломированный специалист в сфере дизайна. Мечтаю развиваться в этой сфере и помогать людям с качественным дизайном.
К своей работе я подхожу с полной ответственностью и с искренним трепетом, относясь к Вашему продукту, как к своему личному продукту. С чем я могу Вам помочь:
- ребрендинг вашей компании
- Разработка рекламных концепций
- Разработка корпоративного стиля (айдентика бренда)
- Иллюстрации для сайта
- Книжная иллюстрация
- Создание макета для баннера
- Создание дизайна визиток
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Archicad
- Sketchup
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
- Иллюстрация90 просмотров
- Мои баннеры для постов в инстаграм88 просмотров
- Айдентика цветочной лавки "La букет"98 просмотров
- Создание дизайна упаковки.106 просмотров
- Мои иллюстрации111 просмотров
- Предоставляю Вам своё логофолио110 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
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