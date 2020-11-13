lora_monkey

Лариса Мартынова lora_monkey

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер - иллюстратор

﻿Начинающий специалист ищет работу!

Я - начинающий дипломированный специалист в сфере дизайна. Мечтаю развиваться в этой сфере и помогать людям с качественным дизайном.

К своей работе я подхожу  с полной ответственностью и с искренним трепетом, относясь к Вашему продукту, как к своему личному продукту.  С чем я могу Вам помочь:

  • ребрендинг вашей компании
  • Разработка рекламных концепций
  • Разработка корпоративного стиля (айдентика бренда

    )

  • Иллюстрации для сайта
  • Книжная иллюстрация
  • Создание макета для баннера
  • Создание дизайна визиток
Так же, владею рядом программ:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Archicad
  • Sketchup
IllustratorArchiCADSketchUpPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
LoMTuK
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн для электронной рассылки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!