lord350

Роман Голяк lord350

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Монтаж відео

Отзывы заказчиков

UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Разрезать 1 ролик на 50 частей по 10 сек.
Спасибо. Все сделал быстро и как мне надо, без лишних слов и затяжек по времени!
Приємно мати з такими людьми справу, всьо супер.
Ответный отзыв