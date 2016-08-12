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Роман Голяк
lord350
lord350
41 год
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Монтаж відео
Отзывы заказчиков
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Дмитрий
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
29 отзывов
$2
10 баллов
9 лет назад
Разрезать 1 ролик на 50 частей по 10 сек.
Спасибо. Все сделал быстро и как мне надо, без лишних слов и затяжек по времени!
Приємно мати з такими людьми справу, всьо супер.
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Отзывы заказчиков
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