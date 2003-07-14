Здравствуйте, я Ло Ре. Хочу проявить себя и воплотить мнение другим, что я могу зарабатывать самостоятельно. Я ответственно отношусь ко взятым мною задачам.

Умею пользоваться программами для монтажа, а также рисую на графическом планшете. Заканчиваю художественную школу и у меня есть несколько наград из конкурсов, в которых выиграю первые места. Также перевожу, редактирую тексты. Знаю английский язык на достаточно высоком уровне, хотя и не могу свободно разговаривать. Могу писать стихи и другие тексты. В общем, творческий человек, потому надеюсь на ваше сотрудничество...