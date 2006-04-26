Работу делает ответственно, качественно и профессионально. Оговоренные сроки – соблюдает. Особенно хочется отметить упорство при работе со сложными «навороченными» дизайнами. По одному проекту пришлось обменяться 10-ю с лишним вариантами, прежде чем остановились на достойной реализации. Хотелось бы пожелать больше самоконтроля.