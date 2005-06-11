Есть существующий сайт с дизайном (da-office.ru). Нужно разработать дополнительные страницы в том же дизайне. Дизайн – не менять. Возможно, возникнет необходимость добавить некоторые элементы. Подробнее: http://work.da-office.ru/data/ Подобные задачи возникают постоянно, так что возможно длительное сотрудничество. Исполнитель может ...