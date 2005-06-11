Есть существующий сайт с дизайном (da-office.ru). Нужно разработать дополнительные страницы в том же дизайне. Дизайн – не менять. Возможно, возникнет необходимость добавить некоторые элементы. Подробнее: http://work.da-office.ru/data/ Подобные задачи возникают постоянно, так что возможно длительное сотрудничество. Исполнитель может ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $70
ТЗ здесь: http://azsportal.ru/banners/banners2.htm Бюджет читать так: "не более 70 долларов", т.е. экономия приветствуется, но не за счет качества. Образцы работ - большой плюс.Баннеры18 заявокЗакрыт19 лет назад
Раз в месяц нужно перевести одну или две статьи из форматов Word или PDF в формат Html. В данный момент скопилось 8 статей. Дополнительная информация находиться по адресу http://azsportal.ru/html_format.zip) Пример. Берется файл azs5-01.doc. Получаем файл index.htm. Конечное размещение: ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт19 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
18 лет назад
Понравилось всё! :)
Ответный отзыв
Работу делает ответственно, качественно и профессионально. Оговоренные сроки – соблюдает. Особенно хочется отметить упорство при работе со сложными «навороченными» дизайнами. По одному проекту пришлось обменяться 10-ю с лишним вариантами, прежде чем остановились на достойной реализации. Хотелось бы пожелать больше самоконтроля.