Просто нравится творческая работа, в т.ч. создание материалов для сайтов

Два высших образования: физика и финансы. Нравится заниматься творческой работой, в частности, создавать материалы для интернет-сайтов, писать блоги, статьи.

Сделал и наполнил материалами развлекательный сайт www.truhanov.kiev.ua. Всё сделано самостоятельно с самого начала, все тексты - свои, уникальные, за исключением некоторых новостей.