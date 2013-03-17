Просто нравится творческая работа, в т.ч. создание материалов для сайтов
Два высших образования: физика и финансы. Нравится заниматься творческой работой, в частности, создавать материалы для интернет-сайтов, писать блоги, статьи.
Сделал и наполнил материалами развлекательный сайт www.truhanov.kiev.ua. Всё сделано самостоятельно с самого начала, все тексты - свои, уникальные, за исключением некоторых новостей.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!