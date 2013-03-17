losev_m

Николай Лосев losev_m

 
54 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Просто нравится творческая работа, в т.ч. создание материалов для сайтов

Два высших образования: физика и финансы. Нравится заниматься творческой работой, в частности, создавать материалы для интернет-сайтов, писать блоги, статьи.

Сделал и наполнил материалами развлекательный сайт www.truhanov.kiev.ua. Всё сделано самостоятельно с самого начала, все тексты - свои, уникальные, за исключением некоторых новостей.

Отзывы заказчиков
promenad
Проминь 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для losev_m
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