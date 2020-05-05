Рекомендую Максима. Ответственный и порядочный заказчик. Оплата была по факту, без предоплаты. Максим оплатил ровно в срок и ровно столько, о чём договорились. Всегда на связи. Открыт к диалогу. Остались только положительные эмоции от общения с Максимом.