Здравствуйте. Сделаю качественную обработку Ваших фото, а так же смонтирую видео.
Здравствуйте. Занимаюсь фотографией, работаю в Photoshop, есть опыт производства видио клипов и коллажей. Если нужно сделать качественную обработку фото - обращайтесь, с удовольствием помогу.
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Портфолио
- Схема палаток.51 просмотр
- Илюстрация палаток.43 просмотра
- Видео-монтаж.131 просмотр
- Проект "Участки" исходники.151 просмотр
- Проект "Участки".135 просмотров
- Проект "Участки".151 просмотр
- Проект "Участки".82 просмотра
- Обработка фото, монтаж коллажей, видео-монтаж.143 просмотра
- Обработка фото, монтаж коллажей, видео-монтаж.146 просмотров
- Обработка фото, монтаж коллажей, видео-монтаж.115 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Очень рекомендую Андрея! Сотрудничество прошло отлично, совершенно никаких проблем в процессе работы не возникло. Главное все в сроки и даже без аванса Огромное спасибо Желаю успехов :)
Ответный отзыв
Рекомендую Максима. Ответственный и порядочный заказчик. Оплата была по факту, без предоплаты. Максим оплатил ровно в срок и ровно столько, о чём договорились. Всегда на связи. Открыт к диалогу. Остались только положительные эмоции от общения с Максимом.
$20
10 баллов
5 лет назад
Всё быстро и корректно. Работа выполнена качественно и в срок. Было приятно работать с вами.
Ответный отзыв
Всё в порядке. Заказчик ответственный и порядочный.
Обработка фотографий
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
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