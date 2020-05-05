lovkis72

Андрей Войтович lovkis72

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Здравствуйте. Сделаю качественную обработку Ваших фото, а так же смонтирую видео.

Здравствуйте. Занимаюсь фотографией, работаю в Photoshop, есть опыт производства видио клипов и коллажей. Если нужно сделать качественную обработку фото - обращайтесь, с удовольствием помогу.

http://andrey-v.tilda.ws

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

2mahrutka
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать визуализацию проекта на фото
Очень рекомендую Андрея! Сотрудничество прошло отлично, совершенно никаких проблем в процессе работы не возникло. Главное все в сроки и даже без аванса Огромное спасибо Желаю успехов :)
Рекомендую Максима. Ответственный и порядочный заказчик. Оплата была по факту, без предоплаты. Максим оплатил ровно в срок и ровно столько, о чём договорились. Всегда на связи. Открыт к диалогу. Остались только положительные эмоции от общения с Максимом.
Ответный отзыв
Mebella
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Удалить фон на фото
Всё быстро и корректно. Работа выполнена качественно и в срок. Было приятно работать с вами.
Всё в порядке. Заказчик ответственный и порядочный.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#151