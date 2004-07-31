Перекладаю тексти

Привіт!

Я - фрілансер з перекладу текстів з більш ніж п'ятирічним досвідом роботи в цій сфері. Мої знання та навички охоплюють переклад з англійської на українську та зворотньо, а також з російської на українську та зворотньо.

Мої ключові навички включають:

Високий рівень володіння англійською, українською та російською мовами

Здатність вільно та точно виражати думки у письмовій формі

Досвід роботи з різноманітними тематиками, включаючи технічний, медичний, науковий та бізнес-тексти

Вміння працювати в терміновому режимі та з високою якістю

Я пропоную професійні та надійні послуги перекладу, які відповідають найвищим стандартам якості. Я завжди відкритий до співпраці та готовий працювати з клієнтами з усього світу.

Дякую за увагу! Якщо у вас виникли запитання або ви бажаєте отримати більше інформації про мої послуги, будь ласка, зв'яжіться зі мною.