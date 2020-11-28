Своевременно - качественно.

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" - наверное, это одно из преддверий

Все чаще, разные сферы услуг, быта и маркетинга внедряются в сеть, быть человеком "работающим на себя" - уже практически не вызывает вопросов, более молодое поколение, наоборот же - стремится к этому.

И в правду, подобное новшество было несравнимо далеко, еще какой-то десяток лет назад, сейчас даже невероятно поверить в то, что мы практически живем виртуальным миром, а вся наша жизнь, - практически вмещается в гаджет размером с ладонь - это что-то невероятное.

Каждая ступень "виртуальной жизни" - многогранна, Вы можете не только пересылаться с приятелем более новомодными и высокоскоростными телеграммами, как это делали в юношестве наши родители - нет, отнюдь, все более интересно, и насыщенно разными свойствами.

Девайсы - заменили нам все то, что раньше было не таким уж и доступным для большинства.

Сможете ли Вы представить, что Брайан Даффи, - человек который был эталоном фотографии, известным нам модными работами со многими, на тот еще период иконами "светского мира", - имел меньше возможностей, чем условный двенадцати-годовалый ребенок из Пензы, любящий поснимать на свой новый телефон вечернее небо?

Да - звучит это, конечно, не правдоподобно, в голове возникает резонная мысль - "разве это возможно?", но скорее всего, Вы, дорогой читатель, с некими секундами позднее осознали мысль, которую я хотел Вам донести.

Радио, уже не пользуется таким сбытом и широкой, на момент его появления в повседневной жизни человека функциональностью. Очевидно, ведь сейчас, Вы сами можешь подбирать импонирующие душе подкасты, музыку и т.д. в своих гаджетах, стоит лишь провести несколько нетрудоемких действий, - вуаля, осталось наслаждаться!

Имея на руках, какой-нибудь новейший смартфон из линейки новомоднейших флагманов - в Ваших руках находится то, к чему многие, например, фотографы 20-го века стремились половину своей жизни, они гнались за качеством, которое было доступно ценой больших трудов и затрат, музыканты сейчас - способны начать свой путь становления путем записей на диктофон, но грамотно работая со сиквенсорами, музыканты тех времен - ели как находили контакты, для формирования своего музыкального очага, таких возможностей которые есть у нынешней молодежи - они тогда не имели.

Оболочка - имеет значение.

Все то, о чем мы говорили ранее - преобразовалось, функции остались те же, изменилось лишь качество, и вариант восприятия определенных действий.

Заместо фотографии на неподвижную, огромную конструкцию, сейчас достаточно достать смартфон - и сделать снимок, заместо скролла радиочастот, дабы найти подобающую душе музыкальную радиостанцию - сейчас достаточно достать телефон из кармана, и включить заранее подготовленный список любимых музыкальных произведений.

Качество любого продукта, - со временем растет, однако удобность используемого предмета - зависит от его своевременности, трудно представить, что сейчас войны будут проходить на мечах, зачем? Ведь давно изобрели автоматическое оружие. Трудно представить стекловолоконное проведение проводов вокруг всего дома, в целях имения под рукой способа связи с внешним миром через стационарный телефон, зачем? Ведь давно изобрели компактный телефон.

Грамотные маркетологи всех времен и народов, кем бы они себя не позиционировали, ведь ранее и термина такого не было - всегда занимались упрощением, улучшением и версткой нас, под отрезок времени, в котором мы находились.

Это трудно отрицать, ведь мы - дети эволюции.

Даже не природной, - технологической.

Старое неудобное, может приобрести новый окрас и прилагательное, если его подвести под рамки нового комфортабельного, красивого и приятного в использовании, - все зависит лишь от того, какую цель и бремя будет воодушевлять маркетолог в поставленной ему задаче.