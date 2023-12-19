Верстка

Более 8 лет опыта работы.

Верстаю последние 4 года. В основном под/для 1С-Битрикс, внедрение верстки в компоненты. Работал с шаблонами WP.

Остальное время занимался администрированием сайтов.

Знания:

HTML(5), CSS(3), базово SCSS, LESS, JS и Jquery, PHP.

Открою, увижу, сверстаю из: photoshop, adobe XD, figma и тд.

Работал со всеми компонентами Битрикса.

Делал контентные, корпоративные сайты с нуля, а так же разбирался в чужой разметке и коде для правок по ТЗ клиентов, в том числе, малых и больших интернет-магазинов.

Как контенщик и администратор работал с кучей сайтов на разных CMS. От визиток, лендингов до больших новостных порталов, "статейников" и интернет-магазинов. По разным темам: стоматологии, цветы, арматура, краны, двигатели, сексшопы, оргтехника, одежда, сувениры, спортивный инвентарь, прием металлов и это далеко не весь список направлений, с которыми посчастливилось поработать.

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В приоритете работаю с 1c-bitrix.

Работал с шаблонами Аспро, Нексттайп, intec и другими с маркетплейса, с несколькими самописными шаблонами и тд.

Есть небольшой опыт с host cms, drupal, opencart, joomla, modX.