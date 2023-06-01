Медицинский копирайтинг и рерайт

Медицинское образование, практикующий врач, стаж 17 лет. Пишу информационные и продающие тексты, описания товаров и препаратов. Около 7 лет опыта работы копирайтером медицинских сайтов. Неспешно ищу проект по текстовому наполнению сайта клиники. Буду рада и работе с медицинскими сайтами.

Создаю грамотные, познавательные и легкие тексты для хороших сайтов: инструкции, советы, обзоры, отзывы, посты для блогов, шпаргалки-подсказки, образовательные и информационные статьи. Больше предпочитаю работать с книжными ресурсами, но не отказываюсь от работы с интернет-ресурсами, понимая то, что наука, прогресс и новшества медицины не стоят на месте. Предлагаю услуги по наполнению сайтов в CMS Вордпресс, ответам на вопросы посетителей сайта.

ВСЕГДА РАДА ПОСТОЯННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ!

Тематика статей:

медицина/здоровье, заболевания, методики лечения, фармакология, беременность, методы диагностики;

кулинария;

питание/диеты;

косметика/косметологические процедуры/ухаживающие средства.

Умею писать структурированные тексты, приветствую списки в статьях и люблю раскладывать все по полочкам.

Я ищу заказчиков, которые знают, что такое ПУНКТУАЛЬНОСТЬ и ЧЕСТНОСТЬ, ЗНАНИЕ ТЕМАТИКИ и ОПЫТ!

Предложения о работе обсуждаю в привате. Отвечу на ваши предложения, с удовольствием обсужу детали ТЗ, план статьи и т. п. У меня много свободного времени для оперативного выполнения ваших заказов!

Мое портфолио вы сможете просмотреть на бирже ETXT по ссылке https://www.etxt.biz/lsi.html#portfolio