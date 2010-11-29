Режиссер, 2D, художник-аниматор, вэб-дизайнер.
Профессиональный художник-аниматор, режиссер.
Опыт работы большой.
Имею высшее режиссёрское образование.
2D анимация. Создание муз. видеоклипов, рекламных роликов,
ТВ заставок. Мультимедиа презентации. Креатив. Сценарии,
разработка персонажей, фоны, раскадровка, режиссура, озвучание.
WEB дизайн, создание сайтов HTML, FLASH.
Флэш-анимация любой сложности. Баннеры, логотипы,
электронные открытки.
Консультации и обучение.
Полиграфия. Иллюстрации. Открытки.
Email: [email protected]
ICQ: 450092285
SKYPE: LSP-TOON
http://www.youtube.com/user/lsptoon/videos
Более полные версии портфолио здесь:
http://freelancehunt.com/freelancer/steels.html
Портфолио
- Анимированная флеш-шапка для сайта145 просмотров
- Без названия152 просмотра
- Без названия161 просмотр
- Без названия156 просмотров
- Без названия164 просмотра
- Без названия163 просмотра
- Без названия149 просмотров
- Флеш-открытка143 просмотра
- "шапка" в сайт (флеш)158 просмотров
- Флеш открытка134 просмотра
- Без названия148 просмотров
- Без названия134 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
10 баллов
13 лет назад
Отличный профессионал своего дела! Сделал качественно и досрочно. Причём представил несколько вариантов работы на выбор! Мультики рисует на пять с плюсом! Только положительные эмоции.