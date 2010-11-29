lsp-toon

Гена Летуновский lsp-toon

 
53 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Режиссер, 2D, художник-аниматор, вэб-дизайнер.

Профессиональный художник-аниматор, режиссер.

Опыт работы большой.

Имею высшее режиссёрское образование.

2D анимация. Создание муз. видеоклипов, рекламных роликов,

ТВ заставок. Мультимедиа презентации. Креатив. Сценарии,

разработка персонажей, фоны, раскадровка, режиссура, озвучание.

WEB дизайн, создание сайтов HTML, FLASH.

Флэш-анимация любой сложности. Баннеры, логотипы,

электронные открытки.

Консультации и обучение.

Полиграфия. Иллюстрации. Открытки.

Email: [email protected]

ICQ: 450092285

SKYPE: LSP-TOON

http://www.youtube.com/user/lsptoon/videos

Более полные версии портфолио здесь:

http://freelancehunt.com/freelancer/steels.html

https://www.free-lance.ru/users/lsp-toon/

HTMLFlash
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Отзывы заказчиков
dominisoft
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Требуется разработать анимацию персонажа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
easymoney77
Владимир 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Предновогодний баннер
Отличный профессионал своего дела! Сделал качественно и досрочно. Причём представил несколько вариантов работы на выбор! Мультики рисует на пять с плюсом! Только положительные эмоции.