Отличный звук - это наша страсть!
Музыкальная студия LStudio Production предлагает Вам любые услуги связаны со звуком. Для нас любая задача важна и каждый клиент дорог!
Опыт работы 10 лет!
https://soundcloud.com/ludvigh2009 - наша музыка для игр
https://soundcloud.com/ludvighstudio - наши аранжировки
https://soundcloud.com/vlad-vitvitsky-598964314 - наши другие треки (биты, корпорейт и тп)
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$150
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу! Отличное качество в сжатые сроки. Нам все понравилось, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Заказчик отличный, внятное ТЗ, своевременная оплата! Категорически рекомендую!