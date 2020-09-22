Отличный звук - это наша страсть!

Музыкальная студия LStudio Production предлагает Вам любые услуги связаны со звуком. Для нас любая задача важна и каждый клиент дорог!

Опыт работы 10 лет!

https://soundcloud.com/ludvigh2009 - наша музыка для игр

https://soundcloud.com/ludvighstudio - наши аранжировки

https://soundcloud.com/vlad-vitvitsky-598964314 - наши другие треки (биты, корпорейт и тп)