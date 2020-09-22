lstudio_prod

Владислав Витвицкий lstudio_prod

 
31 годУкраина/Шепетовка
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Отличный звук - это наша страсть!

Музыкальная студия LStudio Production предлагает Вам любые услуги связаны со звуком. Для нас любая задача важна и каждый клиент дорог!

Опыт работы 10 лет!

https://soundcloud.com/ludvigh2009 - наша музыка для игр

https://soundcloud.com/ludvighstudio - наши аранжировки

https://soundcloud.com/vlad-vitvitsky-598964314 - наши другие треки (биты, корпорейт и тп)

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$150
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Eney
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
3 фоновые мелодии + джингл для детских мультиков
Спасибо за работу! Отличное качество в сжатые сроки. Нам все понравилось, рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик отличный, внятное ТЗ, своевременная оплата! Категорически рекомендую!
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