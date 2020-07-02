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Описания товаров

Статьи и обзоры для сайтов

"Я не работаю очень быстро, но пишу хорошо и с любовью!"

Большой опыт работы: более 10 лет в деловой журналистике, более 3 лет в написании контента и потребительских, информационных статей.

Серьезно подхожу к каждому заданию, Базовые знания в СЕО, Требовательна к себе, Активно пользуюсь

сервисами Главред, Тургенеф и другими, позволяющими вам точно определить качество и эффективность материала.

Отдаю приоритет статьям по недвижимости и порталам или интернет-магазинам, которым нужны развернутые эксклюзивные описания товаров и информационные обзоры. Тематика: недвижимость, дома, коттеджи, промышленное оборудование, современная техника для производства, дома, офиса, банка, товары для отдыха, спорта, туристические товары, оптика, всевозможные рейтинги и просто интересные материалы.

Приоритет серьезным и проверенным заказчикам, ценящим свое и чужое время.

Мои контакты:

Почта:

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