- Уникальные тексты
- Авторские и экспертные статьи
- Описания товаров
- Статьи и обзоры для сайтов
Большой опыт работы: более 10 лет в деловой журналистике, более 3 лет в написании контента и потребительских, информационных статей.
Серьезно подхожу к каждому заданию, Базовые знания в СЕО, Требовательна к себе, Активно пользуюсь
сервисами Главред, Тургенеф и другими, позволяющими вам точно определить качество и эффективность материала.
Отдаю приоритет статьям по недвижимости и порталам или интернет-магазинам, которым нужны развернутые эксклюзивные описания товаров и информационные обзоры. Тематика: недвижимость, дома, коттеджи, промышленное оборудование, современная техника для производства, дома, офиса, банка, товары для отдыха, спорта, туристические товары, оптика, всевозможные рейтинги и просто интересные материалы.
Приоритет серьезным и проверенным заказчикам, ценящим свое и чужое время.
Мои контакты:
Почта:
Telegram, Viber:
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