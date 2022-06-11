Я ваш помощник!
Я- именно тот кого вы искали. Помогу в любом деле!
Свободно владею многими иностранными языками.
Имею большой опыт в наборе текстов, их редактировании, переводе.
Проверяю все тексты на уникальность, а также имею большой опыт в написании хороших статей, копирайтинге и рерайтинге.
Работаю максимально быстро и качественно.
Буду рада сотрудничеству.
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$20
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Очень хороший исполнитель! Советую всем! Учла все ТЗ и правки! Просто умничка буду обращяться еще и еще! Всегда на связи и очень дружелюбна! Обращаемся мальчики и девочки за качественным текстами!!
Ответный отзыв
Заказчик просто супер! Рекомендую.