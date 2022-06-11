ltvnnk

Елизавета ltvnnk

 
21 годПольша/Катовице
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Я ваш помощник!

Я- именно тот кого вы искали. Помогу в любом деле!

Свободно владею многими иностранными языками.

Имею большой опыт в наборе текстов, их редактировании, переводе.

Проверяю все тексты на уникальность, а также имею большой опыт в написании хороших статей, копирайтинге и рерайтинге.

Работаю максимально быстро и качественно.

Буду рада сотрудничеству.

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$20
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Отзывы заказчиков
Velkombusa
29 летСША
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Писать SEO текста на Английском языке
Очень хороший исполнитель! Советую всем! Учла все ТЗ и правки! Просто умничка буду обращяться еще и еще! Всегда на связи и очень дружелюбна! Обращаемся мальчики и девочки за качественным текстами!!
Заказчик просто супер! Рекомендую.
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