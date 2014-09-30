Я работаю менеджером по связи с клиентами и вопросам сотрудничества с переводчиками в бюро переводов. Моя компания ООО "Бюро-кредо" уже более 6 лет предлагает услуги по переводам с/на все языки мира . Мы работаем с юридическими и физическими лицами. С нами сотрудничают крупные и не очень крупные компании. Я с удовольствием помогу всем кому требуется работа и всем кому нужны переводы.