ООО «Бюро-кредо» приглашает для сотрудничества переводчиков, владеющих сербским языком. Опыт работы с переводами с /на сербский язык. Возрастных ограничений нет. График работы — фриланс. Оплата любыми удобными для Вас способами. Порядок работы: Шаг первый: у нас появляется ...
Я работаю менеджером по связи с клиентами и вопросам сотрудничества с переводчиками в бюро переводов. Моя компания ООО "Бюро-кредо" уже более 6 лет предлагает услуги по переводам с/на все языки мира . Мы работаем с юридическими и физическими лицами. С нами сотрудничают крупные и не очень крупные компании. Я с удовольствием помогу всем кому требуется работа и всем кому нужны переводы.
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- Переводы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
ООО "Бюро-кредо" приглашает для сотрудничества переводчиков, владеющих нидерландским (голландским) языком. Опыт работы приветствуется. Возрастных ограничений нет. График работы - фриланс. Оплата любыми удобными для Вас способами. Порядок работы : Шаг первый : у нас появляется перевод ...Переводы3 заявкиЗакрыт9 лет назад