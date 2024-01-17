Графический дизайнер

Привет! Меня зовут Любовь

Я графический дизайнер с опытом работы. Высшее образование - графический дизайн, красный диплом.

Сделаю для вас уникальный дизайн качественно и в сроки. Готова приступить к заданию сегодня. Очень люблю делать логотип, фирменный стиль, айдентику, приглашения, баннеры и тд.

Пользуюсь программами Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

Перед началом работы я сначала провожу анализ ниши, конкурентов, подбираю референсы. Далее отправляю заказчику коммерческое предложение. Я заинтересована сделать качественно!

Все детали вашей задачи можем обсудить любым удобным для вас способом. Попрошу заполнить короткий бриф или просто ответить на вопросы.

Обозначу точные сроки выполнения работы. Я заинтересована в выполнении сроков!

Беру предоплату 30%.

Давайте поработаем над вашим дизайном!