Привет! Меня зовут Любовь
Я графический дизайнер с опытом работы. Высшее образование - графический дизайн, красный диплом.
Сделаю для вас уникальный дизайн качественно и в сроки. Готова приступить к заданию сегодня. Очень люблю делать логотип, фирменный стиль, айдентику, приглашения, баннеры и тд.
Пользуюсь программами Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.
Перед началом работы я сначала провожу анализ ниши, конкурентов, подбираю референсы. Далее отправляю заказчику коммерческое предложение. Я заинтересована сделать качественно!
Все детали вашей задачи можем обсудить любым удобным для вас способом. Попрошу заполнить короткий бриф или просто ответить на вопросы.
Обозначу точные сроки выполнения работы. Я заинтересована в выполнении сроков!
Беру предоплату 30%.
Давайте поработаем над вашим дизайном!
Портфолио
- Свадебные приглашениянет просмотров
- Визитные карточки1 просмотр
- Иллюстрации для принтов на одежду и для книгнет просмотров
- Баннеры и флаерынет просмотров
- Иллюстрация для сайта и лэндинг пейджанет просмотров
- Логотипнет просмотров