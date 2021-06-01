Опытный видеомонтажер

Опытный видеомонтажер и дизайнер.

Качественный монтаж ваших видео, уроков, вебинаров, интервью, рекламных роликов и др.

Здравствуйте, меня зовут Владислав и я занимаюсь видеомонтажом, а именно:▪️Склею ваше видео и презентацию для онлайн-курсов и вебинаров ▪️Вырежу лишние моменты, которые портят ролик ▪️Цветокоррекция, чтобы придать нужную атмосферу и лучшее качество ▪️Сделаю красивые и натуральные переходы и эффекты▪️Подберу аудио для фонового сопровождения вашего видео ▪️Видео ролики для социальных сетей, которые продают ▪️Работаю с 2 или более камерами ▪️Изменю разрешение▪️Изменю соотношение сторон и размер изображения,▪️Скрою не нужные детали на видео▪️Наложу текст, субтитры▪️Вставлю водяные знаки, логотип, картинку и тд. Работу выполняю в срок, соблюдаю ТЗ, полностью отдаюсь проекту.