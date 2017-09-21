Озвучка. Переводы. Любая сложность
Озвучу проект любого направления, в зависимости от потребностей заказчика.
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Портфолио
- Пример перевода + озвучки видео192 просмотра
- Полный продакшн (сценарий, монтаж, звук)142 просмотра
- Озвучка | D.Va - Обзор Героя | Heroes of the Storm170 просмотров
- Сэмпл голоса (без обработки)182 просмотра
- Пример голоса (авторский контент)168 просмотров
- Дуглас Коупленд "Похитители жвачки" Сэмпл157 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
Ответственный исполнитель с хорошим голосом.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, ответы на интересующие вопросы, своевременная выплата. Рекомендую!