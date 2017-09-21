luckymake

Станислав luckymake

 
28 летРоссия/Улан-Удэ
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Озвучка. Переводы. Любая сложность

Озвучу проект любого направления, в зависимости от потребностей заказчика. 

Отзывы заказчиков
Nitsu
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
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Ответственный исполнитель с хорошим голосом.
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, ответы на интересующие вопросы, своевременная выплата. Рекомендую!
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