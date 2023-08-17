luda140775nikagm

Завжди готова до якісної роботи.

Мене звати Людмила, мені 48 років. Маю двох доньок і онучку, три квіточки. Я з Київської обл., Бучанського р-ну. Якщо шукаєте того, хто виконає роботу якісно і швидко, то Ви звернулися за адресою. Маю велике бажання працювати з переводом текстів і виконаю все щиро від душі. Вільно володію українською та російською мовами. Базова англійська та польська. Я людина дуже серйозна, спокійна, цілеспрямована, люблю і вчусь все життя.

Буду дуже рада нашій співпраці.

Слава Україні!