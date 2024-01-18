luden_

Денис luden_

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная верстка сайтов. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Технологии:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery

  • Gulp

  • Адаптивная верстка

  • Bootstrap 4/5

  • Flexbox

  • Grid

  • Аккуратный код

  • SCSS/SASS

  • Написание качественного кода

  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Что делаю:

- Вёрстка валидная, адаптивная
- Верстаю из Figma, PSD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Гарантия на вёрстку:
В течение недели после оплаты и закрытия заказа, я бесплатно и сразу исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы или замечены позже.

Портфолио:

Связь:

Telegram: https://t.me/luden3

Портфолио