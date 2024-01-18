Качественная верстка сайтов. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Технологии:



HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery

Gulp

Адаптивная верстка

Bootstrap 4/5

Flexbox

Grid

Аккуратный код

SCSS/SASS

Написание качественного кода

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Что делаю:

- Вёрстка валидная, адаптивная

- Верстаю из Figma, PSD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Гарантия на вёрстку:

В течение недели после оплаты и закрытия заказа, я бесплатно и сразу исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы или замечены позже.

Портфолио:

Связь:

Telegram: https://t.me/luden3