Качественная верстка сайтов. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Технологии:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery
Gulp
Адаптивная верстка
Bootstrap 4/5
Flexbox
Grid
Аккуратный код
SCSS/SASS
Написание качественного кода
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Что делаю:
- Вёрстка валидная, адаптивная
- Верстаю из Figma, PSD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Гарантия на вёрстку:
В течение недели после оплаты и закрытия заказа, я бесплатно и сразу исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы или замечены позже.
Портфолио:
Лэндинг: https://memorywanderer.github.io/good-landing-page/
Мини-магазин: https://memorywanderer.github.io/selling-site/
MTNT-лэндинг: https://memorywanderer.github.io/mntn-landing/
Связь:
Telegram: https://t.me/luden3
Портфолио
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